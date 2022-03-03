"Бомбардировку мирного населения в Украине следует остановить немедленно". Зеленский поговорил с Трюдо

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Поблагодарил его за лидерство во введении антироссийских санкций. Он подчеркнул необходимость расширения ограничительных мер. Бомбардировку мирного населения в Украине следует остановить немедленно", – сообщил президент.
Поговорив телефоном із @JustinTrudeau. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022
28 февраля Трюдо сообщил, что Канада запретит импорт российской нефти и пришлет в Украину третью партию летального оружия для украинской армии, продолжающей воевать с лучше вооруженными российскими силами.
Правительство Канады объявило о введении санкций в отношении российских чиновников и юридических лиц в день вторжения России в Украину, 24 февраля. Также страна закрыла свое небо и порты от российского транспорта.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.