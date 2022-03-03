"Бомбардировку мирного населения в Украине следует остановить немедленно". Зеленский поговорил с Трюдо

Канада ввела против России санкции, запретила импорт российской нефти и поставляет Украине оружие Фото: EPA

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Поблагодарил его за лидерство во введении антироссийских санкций. Он подчеркнул необходимость расширения ограничительных мер. Бомбардировку мирного населения в Украине следует остановить немедленно", – сообщил президент.

Поговорив телефоном із @JustinTrudeau. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

28 февраля Трюдо сообщил, что Канада запретит импорт российской нефти и пришлет в Украину третью партию летального оружия для украинской армии, продолжающей воевать с лучше вооруженными российскими силами.

Правительство Канады объявило о введении санкций в отношении российских чиновников и юридических лиц в день вторжения России в Украину, 24 февраля. Также страна закрыла свое небо и порты от российского транспорта.