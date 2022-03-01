Канада запретит импорт российской нефти и отправит в Украину противотанковое оружие

Трюдо: Причастные к зверствам президента Путина не могут избежать последствий своих действий Фото: ЕРА

"Вчера мы объявили, что отправим новые партии военных поставок, включая бронежилеты, шлемы, противогазы и очки ночного видения", – сказал Трюдо.

Он добавил, что страна решила предоставить Украине также системы противотанкового оружия и модернизированные боеприпасы, сообщает CBC.

Кроме того, министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что страна отправляет со складов канадских вооруженных сил 100 систем противотанкового оружия Carl-Gustaf и 2 тыс. ракет – боеприпасов для наплечного оружия.

Сообщается, что всего Канада отправит Украине летальную военную технику на $7,8 млн.

Трюдо заявил, что страна также запретит импорт российской нефти.

"Сегодня мы объявляем о намерении запретить весь импорт сырой нефти из России – отрасли, принесшей выгоду президенту [ России Владимиру ] Путину и его олигархам", –сказал Трюдо.

Он добавил, что такие шаги являются гарантией того, что "причастные к зверствам президента Путина не могут избежать последствий своих действий".