Грибаускайте: Если мы не остановим Путина в Украине, все равно придется воевать, но уже в наших странах

Грибаускайте: Слава Украине! Героям слава! Пока только ее героям, поскольку других на горизонте еще не видно Фото: EPA

Об этом она написала в Facebook 2 марта.

"Трусливый Запад? Или сообщники военных преступлений Путина? Начинает казаться, что это так. Санкции Путина не остановят, какими бы они ни были. Они нужны, но без исключений, какие мы сейчас видим при применении SWIFT и сохранении энергетического сектора и обслуживающих его банков... Войну остановит только война, которая уже началась. Не надо прикидываться и пытаться успокоить свою совесть, предоставляя Украине только оружие и то с опозданием. За нас воюют жители Украины, ее дети прикрывают нас от путинского безумия", – отметила политика.

Она считает, что "повторение мантры", будто НАТО не может помочь Украине, "звучит жалко и показывает трусость Запада".

"Это видит и Путин. Хотя уроки учат быстро, но Запад все еще не понимает, что в Украине идет европейская война. В ней либо участвуешь и борешься с агрессором, либо стоишь и смотришь, как он уничтожает Украину и ее людей, и становишься сообщником в военных преступлениях. Да. Сообщником. Если мы не остановим Путина в Украине, все равно придется воевать, но уже в наших странах", – убеждена политик.

Грибаускайте написала, что Украина просит о помощи, но в это время все смотрят по телевизору, как бомбят жилые кварталы в украинских городах, и повторяют, что "очень поддерживают Украину".

"Мне стыдно слушать, как главы и чиновники НАТО говорят, что "не могут ввязываться в конфликт", а в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане могли? Сегодня Украина борется за выживание своего народа и спокойствие Европы. Так мы и дальше будем продолжать наблюдать за уничтожением независимого государства? Слава Украине! Героям слава! Пока только ее героям, поскольку других на горизонте еще не видно", – отметила экс-президент.

В своем посте фамилию Путина она писала со строчной буквы.

Президент США Джо Байден неоднократно заявлял, что американские военнослужащие не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Он отметил, что союзники направят дополнительные войска в восточные страны блока – Польшу, Румынию, Латвию, Литву и Эстонию.

Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России.

Но в США заявили, что это "не лучшая идея".

"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.