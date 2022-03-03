Байден: Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо

"Последняя атака Путина на Украину была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг неоднократные дипломатические усилия. Он думал, что Запад и НАТО не ответят. И он думал, что сможет разделить нас. Путин ошибся. Мы были готовы", – сказал Байден.

Он подчеркнули, что США и их союзники "готовились основательно и тщательно".

"Мы потратили месяцы на создание коалиции других свободолюбивых наций – от Европы и Америки до Азии и Африки, – чтобы противостоять Путину. Я провел бессчетное количество часов, объединяя наших европейских союзников. Мы заранее поделились с миром тем, что, как мы знали, планировал Путин и как именно он попытается ложно оправдать свою агрессию. Мы противопоставили российской лжи правду. И теперь, когда он начал действовать, свободный мир возлагает на него ответственность", – сказал Байден.

По его словам, задача санкций – "причинить боль России" и поддержать народ Украины.

"Путин сейчас изолирован от мира больше, чем когда-либо. Украинцы отбиваются с чистой храбростью. Но следующие несколько дней, недель, месяцев будут тяжелыми для них. Путин развязал насилие и хаос. И хотя он и может добиться успеха на поле боя, в долгосрочной перспективе он заплатит высокую цену", – сказал Байден

Он подчеркнул, что гордый украинский народ, "познавший 30 лет независимости", неоднократно показывал, "что не потерпит никого, кто попытается отбросить его страну назад".

В конечном итоге, убежден Байден, война Путина с Украиной сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее.

"Это настоящее испытание. Это займет время. Так давайте и дальше черпать вдохновение в железной воле украинского народа. Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души украинского народа. Он никогда не погасит их любовь к свободе. Он никогда не ослабит решимость свободного мира", – сказал президент США.