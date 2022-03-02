Байден – российским олигархам: Мы объединяемся с союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, апартаменты и самолеты

"Сегодня я говорю "хватит" российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллиарды от этого жестокого режима. Министерство юстиции США формирует специальную оперативную группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что США будут искать все, что олигархи нажили нечестным путем.

Некоторые американские сенаторы поддержали идею Байдена.

"Было бы отрадно увидеть, как конфискованные мегаяхты, особняки и произведения искусства продаются с аукционов в поддержку украинского народа", – заявил The Washington Post сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус.

Его заявление процитировал в Twitter журналист издания Джефф Стейн.

In statement to WaPo, @SenWhitehouse calls for Russian oligarch * to be seized & turned over to Ukranians: "It would be heartwarming to see seized mega-yachts, mansions and artworks auctioned off to support the Ukrainian people.”



Seems to be growing support on Hill for this idea — Jeff Stein (@JStein_WaPo) March 1, 2022

Во время выступления Байден перечислил санкции, которые США ввели против РФ после нападения на Украину.

"Вместе с нашими союзниками мы вводим мощные экономические санкции. Мы отключаем крупнейшие российские банки от международной финансовой системы. Мы не позволяем Центральному банку России защищать российский рубль", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что таким образом РФ не может использовать $630 млрд международных резервов на войну.

Кроме того, Байден отметил, что США перекрывают доступ России к технологиям, "что подорвет ее экономическую мощь и ослабит ее армию на долгие годы".

Байден напомнил, что российский фондовый рынок потерял 40% своей стоимости, и торги по-прежнему приостановлены. Российская экономика "шатается", подчеркнул президент США. "И виноват в этом один [президент РФ Владимир] Путин", – добавил он.

Байден пообещал, что США вместе с союзниками и дальше будут поддерживать украинцев в их борьбе за свободу.

Во время выступления он также анонсировал, что США закроют воздушное пространство для России. Запрет должен вступить в силу не позднее чем сегодня.

Перед обращением в парламенте Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!" – написал Зеленский в Twitter.