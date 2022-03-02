Байден – российским олигархам: Мы объединяемся с союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, апартаменты и самолеты

"Сегодня я говорю "хватит" российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые получили миллиарды от этого жестокого режима. Министерство юстиции США формирует специальную оперативную группу для расследования преступлений российских олигархов. Мы объединяемся с нашими европейскими союзниками, чтобы найти и захватить ваши яхты, ваши роскошные апартаменты, ваши частные самолеты", – сказал Байден.
Он подчеркнул, что США будут искать все, что олигархи нажили нечестным путем.
Некоторые американские сенаторы поддержали идею Байдена.
"Было бы отрадно увидеть, как конфискованные мегаяхты, особняки и произведения искусства продаются с аукционов в поддержку украинского народа", – заявил The Washington Post сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус.
Его заявление процитировал в Twitter журналист издания Джефф Стейн.
In statement to WaPo, @SenWhitehouse calls for Russian oligarch * to be seized & turned over to Ukranians: "It would be heartwarming to see seized mega-yachts, mansions and artworks auctioned off to support the Ukrainian people.”— Jeff Stein (@JStein_WaPo) March 1, 2022
Seems to be growing support on Hill for this idea
Во время выступления Байден перечислил санкции, которые США ввели против РФ после нападения на Украину.
"Вместе с нашими союзниками мы вводим мощные экономические санкции. Мы отключаем крупнейшие российские банки от международной финансовой системы. Мы не позволяем Центральному банку России защищать российский рубль", – сказал Байден.
Он подчеркнул, что таким образом РФ не может использовать $630 млрд международных резервов на войну.
Кроме того, Байден отметил, что США перекрывают доступ России к технологиям, "что подорвет ее экономическую мощь и ослабит ее армию на долгие годы".
Байден напомнил, что российский фондовый рынок потерял 40% своей стоимости, и торги по-прежнему приостановлены. Российская экономика "шатается", подчеркнул президент США. "И виноват в этом один [президент РФ Владимир] Путин", – добавил он.
Байден пообещал, что США вместе с союзниками и дальше будут поддерживать украинцев в их борьбе за свободу.
Во время выступления он также анонсировал, что США закроют воздушное пространство для России. Запрет должен вступить в силу не позднее чем сегодня.
Перед обращением в парламенте Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!" – написал Зеленский в Twitter.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать. В Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. В Офисе президента считают, что цель России – оккупировать столицу, отстранить легитимное руководство Украины (возможно, путем убийства) и поставить марионеточное.
По данным Минобороны Украины на 2 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,8 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, ЕС ввел санкции против Центробанка России (запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума). В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.
С призывом к прекращению войны по состоянию на 2 марта выступили три российских бизнесмена: Михаил Фридман (состояние – $15,5 млрд, №11 в списке российского Forbes), Олег Дерипаска ($3,8 млрд, 37-е место) и Олег Тиньков ($4,7 млрд, 32-е место).