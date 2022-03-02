Российский "Сбербанк" уходит с европейского рынка из-за оттока денежных средств

Как отмечает ТАСС, европейские "дочки" этого банка столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников. Из-за этого было принято решение уйти с европейского рынка.
Как отмечает Reuters, Европейский центральный банк уже распорядился закрыть европейское отделение "Сбербанка" после того, как предупредил, что ему грозит банкротство из-за массового изъятия его депозитов.
"Сбербанк", который работает в Австрии, Хорватии, Германии, Венгрии и других странах, имел европейские активы на сумму €13 млрд к 31 декабря 2020 года. При этом выход не повлияет на деятельность банка в Швейцарии.
"Сбербанк", по данным сервиса "Банки.ру", находится на первом месте в РФ по сумме активов – 39 трлн руб.
Из-за вторжения РФ в Украину, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.
Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.
28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.