Российский "Сбербанк" уходит с европейского рынка из-за оттока денежных средств

Как отмечает ТАСС, европейские "дочки" этого банка столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников. Из-за этого было принято решение уйти с европейского рынка.

Как отмечает Reuters, Европейский центральный банк уже распорядился закрыть европейское отделение "Сбербанка" после того, как предупредил, что ему грозит банкротство из-за массового изъятия его депозитов.

"Сбербанк", который работает в Австрии, Хорватии, Германии, Венгрии и других странах, имел европейские активы на сумму €13 млрд к 31 декабря 2020 года. При этом выход не повлияет на деятельность банка в Швейцарии.

"Сбербанк", по данным сервиса "Банки.ру", находится на первом месте в РФ по сумме активов – 39 трлн руб.