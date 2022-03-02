Россия ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов. Bloomberg отметило, что она стала непригодной для инвестиций

Эксперты считают, что после массовых санкций против РФ эта страна стала непригодной для инвестиций Фото: depositphotos.com

По слова Мишустина, в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели "вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением". Он отметил, что уже подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов, чтобы "дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения".

Премьер РФ также сообщил, что российские власти рассматривают иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыты к диалогу "с конструктивно настроенными инвесторами".

Агентство Bloomberg отмечает, что сейчас рынки России непригодны для иностранных инвестиций из-за введенных против РФ санкций. Фонды акций, ориентированные на Россию, упали в среднем на 23%. Шквал санкций заставляет финансовых управляющих опасаться, что финансовый ущерб будет длиться годами.

По данным Московской биржи, к концу 2021 года зарубежные инвесторы владели российскими акциями на сумму около $86 млрд. В Bloomberg Intelligence подсчитали, что российские акции на сумму почти $13 млрд, принадлежащих американским и европейским фондам, сейчас находятся в оказавшихся под санкциями компаниях.

Управляющий директор по региону EMEA и глобальным политическим исследованиям TS Lombard в Лондоне Кристофер Грэнвиль сказал, что российские военные действия в Украине положили конец международным финансовым инвестициям в Россию.