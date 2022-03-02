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Россия ограничит выход иностранных инвесторов из российских активов. Bloomberg отметило, что она стала непригодной для инвестиций

Эксперты считают, что после массовых санкций против РФ эта страна стала непригодной для инвестиций
Эксперты считают, что после массовых санкций против РФ эта страна стала непригодной для инвестиций
Фото: depositphotos.com

Россия введет временные ограничения на выход иностранных инвесторов из российских активов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отмечает "Настоящее время".

По слова Мишустина, в текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели "вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением". Он отметил, что уже подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов, чтобы "дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения".

Премьер РФ также сообщил, что российские власти рассматривают иностранный бизнес как потенциальных партнеров и открыты к диалогу "с конструктивно настроенными инвесторами".

Агентство Bloomberg отмечает, что сейчас рынки России непригодны для иностранных инвестиций из-за введенных против РФ санкций. Фонды акций, ориентированные на Россию, упали в среднем на 23%. Шквал санкций заставляет финансовых управляющих опасаться, что финансовый ущерб будет длиться годами.

По данным Московской биржи, к концу 2021 года зарубежные инвесторы владели российскими акциями на сумму около $86 млрд. В Bloomberg Intelligence подсчитали, что российские акции на сумму почти $13 млрд, принадлежащих американским и европейским фондам, сейчас находятся в оказавшихся под санкциями компаниях.

Управляющий директор по региону EMEA и глобальным политическим исследованиям TS Lombard в Лондоне Кристофер Грэнвиль сказал, что российские военные действия в Украине положили конец международным финансовым инвестициям в Россию.

Контекст:

Из-за вторжения РФ в Украину, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля, западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, инвестиции, экономика, война России против Украины, финансы, Михаил Мишустин
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