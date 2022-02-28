"Убедился, как хрупка жизнь". Еще один российский миллиардер выступил против войны

Тиньков: В Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо Фото: ЕРА

Бизнесмен упомянул свою борьбу с лейкемией и отметил, что за последние два года "на себе убедился, как хрупка жизнь".

"И она у нас единственная. Сейчас, в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" – написал он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleg Tinkov (@olegtinkov)

Тиньков – владелец банка "Тинькофф", Forbes Russia оценивает состояние бизнесмена в $4,7 млрд. Он занимает 32-е место в рейтинге богатейших россиян. Он уже третий среди российских долларовых миллиардеров, выступивших против войны. 27 февраля это сделали Олег Дерипаска и Михаил Фридман.