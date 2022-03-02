Байден: Наши силы не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине

Байден повторил, что США будут помогать Украине, но не отправят туда свои войска Фото: EPA

Он сказал, что США и в дальнейшем будут предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.

"Но поясню: наши силы не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты наших союзников по НАТО – в случае, если [президент РФ Владимир] Путин решит продолжать двигаться на запад", – сказал Байден.

Президент США отметил, что для защиты стран НАТО – Польши, Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии – он мобилизовал американские войска.

"Как я ясно дал понять, Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО", – подчеркнул он.

Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России.

Но в США заявили, что это "не лучшая идея".

"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.