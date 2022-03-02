Байден: Наши силы не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине

Он сказал, что США и в дальнейшем будут предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь.
"Но поясню: наши силы не участвовали и не будут участвовать в конфликте с российскими войсками в Украине. Наши силы направляются в Европу не для того, чтобы воевать в Украине, а для защиты наших союзников по НАТО – в случае, если [президент РФ Владимир] Путин решит продолжать двигаться на запад", – сказал Байден.
Президент США отметил, что для защиты стран НАТО – Польши, Румынии, Латвии, Литвы и Эстонии – он мобилизовал американские войска.
"Как я ясно дал понять, Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории стран НАТО", – подчеркнул он.
Украинские власти призывают западных союзников закрыть небо над Украиной, чтобы уменьшить количество обстрелов со стороны России.
Но в США заявили, что это "не лучшая идея".
"Это, в сущности, означало бы, что американские военные будут сбивать самолеты, российские самолеты. Это, безусловно, эскалация... Этого не хочет делать президент. Это все причины, почему это не самая лучшая идея", – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC 28 февраля.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать. В Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. В Офисе президента считают, что цель России – оккупировать столицу, отстранить легитимное руководство Украины (возможно, путем убийства) и поставить марионеточное.
По данным Минобороны Украины на 2 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,8 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, ЕС ввел санкции против Центробанка России (запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума). В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.