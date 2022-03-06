11 тыс. человек и сотни единиц техники. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях российских оккупантов

Потери российской армии составили:

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – добавили в Генштабе.

В пресс-центре добавили, что в Луганской области "весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков".

"Вчера в центральную городскую больницу Брянки Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук и так далее. Из-за отсутствия в больнице свободных мест оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения), даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил России перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса". Известно, что личный состав 6-го мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству", – добавили в Генштабе ВСУ.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Сколько именно российских военнослужащих захвачено в плен, украинские власти не уточняли. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов передать их матерям, если те приедут в Украину.

Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.