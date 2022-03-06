Атрошенко: В Чернигове кошмарные разрушения – не узнаю свой город. Русские хотят переплюнуть фашистов

"В городе кошмарные разрушения – я не узнаю свой город. Это город, который бомбили с 23-го по 26 августа [1941 года] фашисты. Он был среди 10 городов в Европе, которые пострадали больше всего. Я вижу, что русские хотят переплюнуть фашистов. И они уже переплюнули фашистов в уничтожении города и уничтожении мирного населения. Я не знаю, как они будут с этим жить", – сказал Атрошенко.

Мэр рассказывал, что вследствие обстрела крупнокалиберными ракетами и нанесения авиационных ударов в городе повреждены памятники архитектуры, учебные заведения, больницы и десятки домов.

Он утверждает, что оккупанты сознательно обстреливают жилые кварталы.

"Летчики – это просто бездушные мрази и фашисты. Они сбрасывали в хорошую видимость (днем это происходило) бомбы с малых высот. Они прекрасно видели, куда они сбрасывали огромные бомбы – на жилой микрорайон", – возмутился мэр города.

В Черниговской области (наряду с Харьковской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Киевской) идут одни из самых активных боевых действий с начала российского вторжения.

Атрошенко не смог ответь на вопрос, сколько в Чернигове погибших. Он рассказал, что у властей есть статистика только о раненых, которые поступили в больницы (некоторые из них позже скончались), их уже "намного больше 300".

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