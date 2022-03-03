Разрушения в Чернигове – как при бомбардировке нацистами в 41-м году, начинается сбор средств для восстановления города – мэр

"Чернигов – сердце Киевской Руси. Древний чудесный город с памятниками архитектуры, православными храмами мирового уровня. Город с древней историей. Наши герои в памяти многих поколений. Сегодня город расстреливают крупнокалиберными ракетами, по нему наносят авиационные удары. Повреждены многие объекты и сооружения: памятники архитектуры, учебные заведения, больницы, десятки жилых домов. Подобные потери Чернигов понес во время бомбардировки нацистами 23–25 августа 1941 года. На днях такие же преступления против города и против человечества совершает российская армия. Чернигов устоял тогда, выстоим и сейчас!" – написал Атрошенко.
Он подчеркнул: жители Чернигова будут защищать свой город.
"Но мы нуждаемся в финансовой поддержке, чтобы бороться сейчас и для дальнейшего восстановления, которое обязательно начнется после нашей победы", – добавил городской голова.
Атрошенко опубликовал номера счетов, куда можно перечислять средства в помощь Чернигову.
Для зачисления средств в гривнах:
1) ГУК в Черниг.обл/тг гЧернигов/50110000,
ЕГРПОУ 37972475
Казначейство Украины (эл.адм.подат.)
#рах(IBAN) UA478999980314151931000025739,
ККГБ 50110000 "Целевые фонды...", назначение платежа "Помощь Чернигову"
2) ГУК в Черниг.обл/тг гЧернигов/42020000,
ЕГРПОУ 37972475
Казначейство Украины (эл.адм.подат.)
#рах(IBAN) UA428999980314131906000025739,
ККГБ 42020000 "Гранты (подарки), поступившие в бюджеты всех уровней", назначение платежа "Помощь Чернигову"
Для зачисления средств в евро:
SWIFT: UGASUAUK
JSB Ukrgasbank, Киев, Украина
Finupr Chernihiv 02318440
#(IBAN) UA96320478000002545000000954
Help Chernihiv
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Украинские власти сообщают, что оккупанты отказываются предоставлять гуманитарные коридоры для выведения мирного населения из зоны боевых действий.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают. В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.