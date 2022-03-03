Разрушения в Чернигове – как при бомбардировке нацистами в 41-м году, начинается сбор средств для восстановления города – мэр

Оккупационные войска РФ наносят удары в том числе по жилым кварталам Чернигова Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

"Чернигов – сердце Киевской Руси. Древний чудесный город с памятниками архитектуры, православными храмами мирового уровня. Город с древней историей. Наши герои в памяти многих поколений. Сегодня город расстреливают крупнокалиберными ракетами, по нему наносят авиационные удары. Повреждены многие объекты и сооружения: памятники архитектуры, учебные заведения, больницы, десятки жилых домов. Подобные потери Чернигов понес во время бомбардировки нацистами 23–25 августа 1941 года. На днях такие же преступления против города и против человечества совершает российская армия. Чернигов устоял тогда, выстоим и сейчас!" – написал Атрошенко.

Он подчеркнул: жители Чернигова будут защищать свой город.

"Но мы нуждаемся в финансовой поддержке, чтобы бороться сейчас и для дальнейшего восстановления, которое обязательно начнется после нашей победы", – добавил городской голова.

Атрошенко опубликовал номера счетов, куда можно перечислять средства в помощь Чернигову.

Для зачисления средств в гривнах:

1) ГУК в Черниг.обл/тг гЧернигов/50110000,

ЕГРПОУ 37972475

Казначейство Украины (эл.адм.подат.)

#рах(IBAN) UA478999980314151931000025739,

ККГБ 50110000 "Целевые фонды...", назначение платежа "Помощь Чернигову"

2) ГУК в Черниг.обл/тг гЧернигов/42020000,

ЕГРПОУ 37972475

Казначейство Украины (эл.адм.подат.)

#рах(IBAN) UA428999980314131906000025739,

ККГБ 42020000 "Гранты (подарки), поступившие в бюджеты всех уровней", назначение платежа "Помощь Чернигову"

Для зачисления средств в евро:

SWIFT: UGASUAUK

JSB Ukrgasbank, Киев, Украина

Finupr Chernihiv 02318440

#(IBAN) UA96320478000002545000000954

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