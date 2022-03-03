Число стран, подавших иски против России в Международный суд ООН, увеличилось до 40

"Сегодня вечером 38 стран мира обратились в Международный уголовный суд в связи с варварским вторжением России в Украину. Нам совершенно ясно, что [президент РФ Владимир] Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", – написал он.
Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022
We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уточнила в Facebook, что иски в суд в Гааге против России подали, помимо Украины, еще 39 стран. Одна из них – Литва – обратилась в МУС отдельно.
В суд в Гааге также обратились, по данным Венедиктовой, Великобритания, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.
Иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", Украина подала 27 февраля. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.