Число стран, подавших иски против России в Международный суд ООН, увеличилось до 40

"Сегодня вечером 38 стран мира обратились в Международный уголовный суд в связи с варварским вторжением России в Украину. Нам совершенно ясно, что [президент РФ Владимир] Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", – написал он.

Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.



We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 2, 2022

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уточнила в Facebook, что иски в суд в Гааге против России подали, помимо Украины, еще 39 стран. Одна из них – Литва – обратилась в МУС отдельно.

В суд в Гааге также обратились, по данным Венедиктовой, Великобритания, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Норвегия, Нидерланды, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

Иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии", Украина подала 27 февраля. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.