Во время обстрела Харькова российскими оккупантами погибла наблюдатель ОБСЕ

Миссия ОБСЕ работает в Украине семь лет Фото: ЕРА

"Марина погибла, когда доставляла припасы для своей семьи в городе, который стал зоной боевых действий. В Харькове и других городах Украины ракеты и снаряды бьют по жилым домам и центрам городов, убивая и раня ни в чем не повинных мирных жителей – женщин, мужчин и детей", – говорится в сообщении.

Руководители ОБСЕ подчеркнули, что неспровоцированная венная агрессия против Украины продолжается, "несмотря на неоднократные призывы всего международного сообщества и ОБСЕ".

"Мы решительно осуждаем усиление обстрелов городских центров, в результате которых гибнут и получают ранения мирные жители, и вновь обращаемся к Российской Федерации с призывом немедленно прекратить боевые действия и вступить в конструктивный диалог", – заявили в организации.

СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.