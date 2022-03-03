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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украинские генералы обратились к российским: Мы должны вместе остановить это безумие

 
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Радецкий (справа) и Свида (слева): Мы с вами, профессиональные военнослужащие, хорошо знаем силу и мощь современного оружия, знаем его разрушительную силу
Радецкий (справа) и Свида (слева): Мы с вами, профессиональные военнослужащие, хорошо знаем силу и мощь современного оружия, знаем его разрушительную силу
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Министр обороны Украины (1993–1994) Виталий Радецкий и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (2009–2010) Иван Свида обратились к генералам России с призывом прекратить войну, гибель мирных людей и разрушения. Их видеообращение опубликовал на своем канале журналист Дмитрий Гордон. Издание "ГОРДОН" приводит текст полностью.

Не мы начали эту войну, которая привела и приводит к гибели людей. А сколько еще может быть трагедий, задумайтесь

Я – Радецкий Виталий Григорьевич, генерал армии Украины, министр обороны 1993–1994 годов. 

Я – Свида Иван Юрьевич, генерал армии Украины, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины 2009–2010 годов. 

Решили обратиться к генералам, адмиралам, офицерам Российской Федерации. 

Генералам, адмиралам, офицерам вооруженных сил Российской Федерации.

Обращаемся к вам с тревогой за судьбу нашей Украины и нашего народа. В эти дни в городах и селах нашего государства гибнут мирные люди, дети, учителя, врачи, пенсионеры и ветераны, страдают семьи. Идет разрушение наших домов, детских садиков, школ, инфраструктуры. С обеих сторон – Украины и России – гибнут военнослужащие. Мы с вами, профессиональные военнослужащие, хорошо знаем силу и мощь современного оружия, знаем его разрушительную силу. Армейскую науку мы с вами изучали в военных училищах, военных академиях, академии Генерального штаба.

Вспомните, что мы давали клятву не стрелять друг в друга. Мы о ней помним, мы ее исполняем. Надеемся, что вы, как и мы, помните о ней. Сегодня, когда сложившаяся ситуация накалена до предела, мы должны вместе остановить это безумие. Мы люди мирные, и не мы начали эту войну, которая привела и приводит к гибели людей. А сколько еще может быть трагедий, задумайтесь. 

Мы на своей земле, чужой нам не надо, но и своей ни одного вершка не отдадим. Мы благодарны мировому сообществу, нашим друзьям в Соединенных Штатах Америки, Европе и во всем мире за поддержку и помощь в нашей борьбе за свободу и демократические ценности. 

Обращаемся к вам с надеждой, что вы разделяете нашу боль и тревогу о нашем будущем, о будущем наших государств. Давайте вместе остановим это безумие. Надеемся, что вы услышите нас, надеемся, что найдете понимание с нашей стороны. 

Подписали совместно.

Честь имеем, 

Слава Украине, 

Героям слава!

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать. В Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT. 

Теги: Россия, вторжение, жертвы, война России против Украины, Виталий Радецкий, российские военные, Иван Свида
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