Украинские генералы обратились к российским: Мы должны вместе остановить это безумие

Радецкий (справа) и Свида (слева): Мы с вами, профессиональные военнослужащие, хорошо знаем силу и мощь современного оружия, знаем его разрушительную силу Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Не мы начали эту войну, которая привела и приводит к гибели людей. А сколько еще может быть трагедий, задумайтесь

Я – Радецкий Виталий Григорьевич, генерал армии Украины, министр обороны 1993–1994 годов.

Я – Свида Иван Юрьевич, генерал армии Украины, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины 2009–2010 годов.

Решили обратиться к генералам, адмиралам, офицерам Российской Федерации.

Генералам, адмиралам, офицерам вооруженных сил Российской Федерации.

Обращаемся к вам с тревогой за судьбу нашей Украины и нашего народа. В эти дни в городах и селах нашего государства гибнут мирные люди, дети, учителя, врачи, пенсионеры и ветераны, страдают семьи. Идет разрушение наших домов, детских садиков, школ, инфраструктуры. С обеих сторон – Украины и России – гибнут военнослужащие. Мы с вами, профессиональные военнослужащие, хорошо знаем силу и мощь современного оружия, знаем его разрушительную силу. Армейскую науку мы с вами изучали в военных училищах, военных академиях, академии Генерального штаба.

Вспомните, что мы давали клятву не стрелять друг в друга. Мы о ней помним, мы ее исполняем. Надеемся, что вы, как и мы, помните о ней. Сегодня, когда сложившаяся ситуация накалена до предела, мы должны вместе остановить это безумие. Мы люди мирные, и не мы начали эту войну, которая привела и приводит к гибели людей. А сколько еще может быть трагедий, задумайтесь.

Мы на своей земле, чужой нам не надо, но и своей ни одного вершка не отдадим. Мы благодарны мировому сообществу, нашим друзьям в Соединенных Штатах Америки, Европе и во всем мире за поддержку и помощь в нашей борьбе за свободу и демократические ценности.

Обращаемся к вам с надеждой, что вы разделяете нашу боль и тревогу о нашем будущем, о будущем наших государств. Давайте вместе остановим это безумие. Надеемся, что вы услышите нас, надеемся, что найдете понимание с нашей стороны.

Подписали совместно.

Честь имеем,

Слава Украине,

Героям слава!

ВИДЕО