Украинские генералы обратились к российским: Мы должны вместе остановить это безумие

Я – Радецкий Виталий Григорьевич, генерал армии Украины, министр обороны 1993–1994 годов.
Я – Свида Иван Юрьевич, генерал армии Украины, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины 2009–2010 годов.
Решили обратиться к генералам, адмиралам, офицерам Российской Федерации.
Генералам, адмиралам, офицерам вооруженных сил Российской Федерации.
Обращаемся к вам с тревогой за судьбу нашей Украины и нашего народа. В эти дни в городах и селах нашего государства гибнут мирные люди, дети, учителя, врачи, пенсионеры и ветераны, страдают семьи. Идет разрушение наших домов, детских садиков, школ, инфраструктуры. С обеих сторон – Украины и России – гибнут военнослужащие. Мы с вами, профессиональные военнослужащие, хорошо знаем силу и мощь современного оружия, знаем его разрушительную силу. Армейскую науку мы с вами изучали в военных училищах, военных академиях, академии Генерального штаба.
Вспомните, что мы давали клятву не стрелять друг в друга. Мы о ней помним, мы ее исполняем. Надеемся, что вы, как и мы, помните о ней. Сегодня, когда сложившаяся ситуация накалена до предела, мы должны вместе остановить это безумие. Мы люди мирные, и не мы начали эту войну, которая привела и приводит к гибели людей. А сколько еще может быть трагедий, задумайтесь.
Мы на своей земле, чужой нам не надо, но и своей ни одного вершка не отдадим. Мы благодарны мировому сообществу, нашим друзьям в Соединенных Штатах Америки, Европе и во всем мире за поддержку и помощь в нашей борьбе за свободу и демократические ценности.
Обращаемся к вам с надеждой, что вы разделяете нашу боль и тревогу о нашем будущем, о будущем наших государств. Давайте вместе остановим это безумие. Надеемся, что вы услышите нас, надеемся, что найдете понимание с нашей стороны.
Подписали совместно.
Честь имеем,
Слава Украине,
Героям слава!
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать. В Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT.