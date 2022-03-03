4 марта в России могут ввести военное положение, Путину не хватает пушечного мяса – Данилов

"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ хочет ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать Москва, Санкт-Петербург, другие города, где больше интеллигенции, понимающей, что происходит вообще на территории РФ", – сказал он.
Секретарь СНБО связал это с вторжением российских войск в Украину.
"Если у президента РФ Владимира Путина не хватает пушечного мяса, то он может брать тех детей, которых будут призывать в армию, для того, чтобы отправлять сюда, чтобы они попадали в нашу мясорубку", – объяснил Данилов.
Он заявил, что логику, которой руководствуется глава Кремля, не понимает "подавляющее большинство сотрудников российских компаний, занимающие высокие должности россияне".
Сегодня о вероятности введения в России военного положения твитил и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями", – написал он.
По данным Подоляка, по всей России "начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить".
С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объёмными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2022
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.