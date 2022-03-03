4 марта в России могут ввести военное положение, Путину не хватает пушечного мяса – Данилов

"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ хочет ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать Москва, Санкт-Петербург, другие города, где больше интеллигенции, понимающей, что происходит вообще на территории РФ", – сказал он.

Секретарь СНБО связал это с вторжением российских войск в Украину.

"Если у президента РФ Владимира Путина не хватает пушечного мяса, то он может брать тех детей, которых будут призывать в армию, для того, чтобы отправлять сюда, чтобы они попадали в нашу мясорубку", – объяснил Данилов.

Он заявил, что логику, которой руководствуется глава Кремля, не понимает "подавляющее большинство сотрудников российских компаний, занимающие высокие должности россияне".

Сегодня о вероятности введения в России военного положения твитил и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объемными продовольственными и финансовыми ограничениями", – написал он.

По данным Подоляка, по всей России "начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить".