Резников: Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу. Пора перейти к тотальному сопротивлению!

"160 часов обороны. Россия не выдержала и принялась признавать потери. Это произошло благодаря героизму наших защитников и защитниц. А также благодаря бойцам информационного фронта, прорвавшим информационную блокаду. Пора усилить давление на врага, потерявшего инициативу. Пора перейти к тотальному сопротивлению! Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов. Наши специальные подразделения – ССО, спецназ СБУ и Главное управление разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше", – говорится в сообщении.

Министр обратился к гражданам, которые находятся на временно занятых оккупантами территориях.

"С вашей помощью наша армия быстрее преодолеет и выгонит кафиров. Надо лишить русские войска тыловой поддержки. Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они следуют за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным. Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашем краю. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее бежать из нашей страны. Слава Украине!" – написал он.