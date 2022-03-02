США закрыли воздущное пространство для российских самолетов и ввели дополнительные санкции против РФ и Беларуси – Белый дом

США распространяют строгую политику экспортного контроля, введенную против РФ, на Беларусь; вводят санкции против 22 российских оборонных предприятий (в том числе против фирм, производящих боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил); вводят экспортный контроль за оборудованием для добычи российских нефти и газа; вводят санкции против организаций, которые поддерживали вооруженные силы РФ и Беларуси – военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии, которые могут быть использованы для поддержки российского технического обслуживания и инноваций.

Кроме этого, США запретили российским самолетам использовать американское воздушное пространство.

"Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами возлагают дополнительные экономические издержки на Россию и Беларусь в ответ на жестокое вторжение президента [России Владимира] Путина в Украину. Соединенные Штаты предпримут действия, чтобы привлечь Беларусь к ответственности за то, что она позволила Путину вторгнуться в Украину, а также чтобы ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы, нацелиться на самые важные источники богатства России и запретить российским авиакомпаниям летать в воздушное пространство США", – говорится в сообщении.

В Белом доме сообщили, что "в результате исторической многосторонней координации Россия стала глобальным экономическим и финансовым изгоем", ведь более 30 стран, представляющих более половины мировой экономики, объявили о санкциях и экспортном контроле против этой страны.

"Соединенные Штаты и правительства всего мира преследуют приспешников Путина и их семьи, выявляя и замораживая активы, которыми они владеют в наших соответствующих юрисдикциях — их яхты, роскошные апартаменты, деньги и другие доходы, полученные нечестным путем. И Соединенные Штаты и наши союзники действуют сообща, чтобы свести к минимуму воздействие этих мер на нашу экономику, в том числе посредством скоординированного высвобождения 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. Мы будем продолжать навязывать расходы союзникам и партнерам до тех пор, пока Путин будет продолжать эскалацию", – заявили в администрации президента США.