США закрыли воздущное пространство для российских самолетов и ввели дополнительные санкции против РФ и Беларуси – Белый дом

США распространяют строгую политику экспортного контроля, введенную против РФ, на Беларусь; вводят санкции против 22 российских оборонных предприятий (в том числе против фирм, производящих боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил); вводят экспортный контроль за оборудованием для добычи российских нефти и газа; вводят санкции против организаций, которые поддерживали вооруженные силы РФ и Беларуси – военный, а также аэрокосмический, морской и высокотехнологичный секторы не получат американские технологические товары и технологии, которые могут быть использованы для поддержки российского технического обслуживания и инноваций.
Кроме этого, США запретили российским самолетам использовать американское воздушное пространство.
"Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами возлагают дополнительные экономические издержки на Россию и Беларусь в ответ на жестокое вторжение президента [России Владимира] Путина в Украину. Соединенные Штаты предпримут действия, чтобы привлечь Беларусь к ответственности за то, что она позволила Путину вторгнуться в Украину, а также чтобы ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы, нацелиться на самые важные источники богатства России и запретить российским авиакомпаниям летать в воздушное пространство США", – говорится в сообщении.
В Белом доме сообщили, что "в результате исторической многосторонней координации Россия стала глобальным экономическим и финансовым изгоем", ведь более 30 стран, представляющих более половины мировой экономики, объявили о санкциях и экспортном контроле против этой страны.
"Соединенные Штаты и правительства всего мира преследуют приспешников Путина и их семьи, выявляя и замораживая активы, которыми они владеют в наших соответствующих юрисдикциях — их яхты, роскошные апартаменты, деньги и другие доходы, полученные нечестным путем. И Соединенные Штаты и наши союзники действуют сообща, чтобы свести к минимуму воздействие этих мер на нашу экономику, в том числе посредством скоординированного высвобождения 60 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. Мы будем продолжать навязывать расходы союзникам и партнерам до тех пор, пока Путин будет продолжать эскалацию", – заявили в администрации президента США.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
В связи с массовым вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.
Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.
28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.
Государства Европы начали закрывать свое небо для полетов российских авиакомпаний после того, как Путин объявил полномасштабное вторжение в Украину. Украина свое небо закрыла для всех с 24 февраля. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" попал под санкции Великобритании. Вечером 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС закрывает свое авиапространство для России.