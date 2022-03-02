Москва в панике ищет пути, чтобы спастись от санкционного катка, работать с ними готовы три страны – Кулеба

Кулеба об РФ: Они разрушают наши города – мы разрушаем их экономику Фото: ЕРА

"День за днем Россия теряет доступ к небу, морю, торговле, финансовым институтам, современным технологиям, глобальной экономике. Мы превращаем шок мира в конкретные решения, которые разрушают экономику России. Они разрушают наши города – мы разрушаем их экономику", – сказал он.

По словам украинского дипломата, "Москва в панике начала искать обходные пути, чтобы спастись от санкционного катка".

"Ей удалось найти три страны в мире, которые готовы с этим работать. Мы знаем, что это за страны, и будем вместе с другими партнерами вести с ними разговор, чтобы не допустить предоставления ими содействия агрессору", – заявил Кулеба.