Премьер Польши предложил создать фонд восстановления Украины на €100 млрд

Пресс-служба польского премьера отмечает, что на встрече также обсуждались "системная поддержка Украины, ужесточение санкций против России и общая энергетическая независимость".

"Это в том числе план восстановления Украины на €100 млрд, совместные инвестии и энергетическая независимость от российской имперской политики", – говорится в заявлении.

"Украина, которая борется за свою территориальную целостность и независимость, стоит на защите европейских ценностей. Пусть в Брюсселе будет понятно: Польша, поддерживающая Украину прежде всего в гуманитарной, политической и дипломатической сферах, полностью осознает, что Украина сегодня стоит на страже свободы и независимости", – заявил Моравецкий.

По словам премьера Польши, задача европейского сообщества – "предоставление ясных европейских перспектив". "Это перспектива включения Украины в мирный проект экономического развития, которым является проект Европейского союза", – заключил он.