"Вы не "освободители" – вы чума, вы палачи, которые приносят мучения на святую украинскую землю!" Ющенко послал Путина на х...й

Ющенко: Вам этого Украина никогда не простит! Вы – прокляты! Фото: Віктор Ющенко / Facebook

"Сегодня Украина в огне и пылает от востока до заката, от юга до севера. Погибают наши дети, женщины, мужчины и самые достойные солдаты и солдатки мира. Наш враг – московская хунта, российский фашистский режим, так называемый "русский мир", пришедший семь дней назад оккупационной войной на мирную мою нацию и государство Украина", – написал Ющенко.

Он подчеркнул, что эта "оккупационная и захватническая война" является 25-ой по счету, которую "ведет Московия против Украины-Руси" и одной из тех, которые Россия вела или ведет в мире.

"Сакральным вопросом, который вкладывался и блуждал последние семьдесят лет в головах граждан так называемого "великого и несокрушимого СССР", как пропагандистское клише, был вопрос: "Хотят ли русские войны?" Сегодняшний ответ на этот ритуальный для России вопрос ясный и короткий – "хотят!" "Хотят" и ведут эти войны в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Крыму, Донбассе, а до недавнего времени и в Нагорном Карабахе", – отметил президент.

Он обратился к оккупантам, подчеркнув, что свое будущее Украина видит без России.



"Вам этого Украина никогда не простит! Вы – прокляты! Вы не "освободители" – вы чума, вы палачи, которые приносят мучения на святую украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской нации и государству. Вас никто не зовет и никто не хочет видеть вас ни в одном украинском доме, ни в одном украинском селе и местечке. Вас сегодня может с радостью принять только сырая земля. И она, кстати, это успешно делает уже седьмой день!", – заявил Ющенко.

В своем обращении президент упомянул и президента Путина.

"Адресату желаю покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему наиболее доступен! Иди на х...й! Слава Украине!" – написал Ющенко.