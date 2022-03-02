СМИ сообщили, что Януковича привезли в Минск и Кремль хочет сделать его "президентом" Украины. В ОП отреагировали

Сейчас Януковича якобы готовят к "спецоперации". По одному из сценариев, его хотят объявить "президентом" Украины в Минске.
Эти данные указывают на то, что Кремль может готовить информационную операцию или акцию по возвращению в Украину Януковича или публикацию в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу, написало издание.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии СМИ, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН", сказал, что это "феерическая история".
"В столь феерической истории с "Януковичем, который в Минске" важны несколько аспектов. Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой-то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна. Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было – отсюда столь убийственные решения", – заявил он.
Подоляк сказал, что пропагандистские рассказы о "массовой встрече российских танков цветами" подтверждают отсутствие объективной аналитики в РФ.
"На самом же деле, никаких, даже единичных "встреч" нет – только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами. Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине. Второй аспект этой дивной истории состоит в том, что Янукович – это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определенно спровоцирует только еще большее сопротивление. Как, кстати, и фамилии [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука с [лидером партии "Наши" Евгением] Мураевым. Полностью отрицательные персонажи с минусовой репутацией. Речь идет даже не про тотальное отсутствие менеджерских навыков и беспримерную глупость указанных персон. А про их полную несовместимость с украинским контекстом", – добавил он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович бежал из Украины и сейчас с семьей проживает в России.
В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.