СМИ сообщили, что Януковича привезли в Минск и Кремль хочет сделать его "президентом" Украины. В ОП отреагировали

Подоляк: Янукович – это абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе Фото: ЕРА

Сейчас Януковича якобы готовят к "спецоперации". По одному из сценариев, его хотят объявить "президентом" Украины в Минске.

Эти данные указывают на то, что Кремль может готовить информационную операцию или акцию по возвращению в Украину Януковича или публикацию в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу, написало издание.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии СМИ, который есть в распоряжении издания "ГОРДОН", сказал, что это "феерическая история".

"В столь феерической истории с "Януковичем, который в Минске" важны несколько аспектов. Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович в качестве какой-то "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание РФ реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна. Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было – отсюда столь убийственные решения", – заявил он.

Подоляк сказал, что пропагандистские рассказы о "массовой встрече российских танков цветами" подтверждают отсутствие объективной аналитики в РФ.

"На самом же деле, никаких, даже единичных "встреч" нет – только ненависть, жесточайшее уничтожение этих самых танков и даже массовые попытки остановить бронетехнику своими телами. Ложно надеялись, что к ним отнесутся по-доброму в стране, которая ненавидит любых захватчиков. Из этого же ряда уверенность российских элит в том, что у нас по улицам маршируют стотысячные армии националистов. Короче, вообще ничего не понимают в Украине. Второй аспект этой дивной истории состоит в том, что Янукович – это же абсолютный "политический труп". Настолько давний аутсайдер с токсичной репутацией, что упоминание его фамилии звучит даже как-то вызывающе. Определенно спровоцирует только еще большее сопротивление. Как, кстати, и фамилии [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука с [лидером партии "Наши" Евгением] Мураевым. Полностью отрицательные персонажи с минусовой репутацией. Речь идет даже не про тотальное отсутствие менеджерских навыков и беспримерную глупость указанных персон. А про их полную несовместимость с украинским контекстом", – добавил он.