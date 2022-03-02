С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 10 украинских спасателей – ГСЧС

"В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. Сегодня основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей. Нам удалось сохранить жизнь более 150 человек, ликвидировать более 400 пожаров, возникших после вражеских обстрелов, эвакуировать более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

В ГСЧС также заявили, что при выполнении заданий 13 сотрудников ведомства получили травмы.