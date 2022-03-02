"Характер событий меняется". Резников сообщил, что оккупанты сдаются в плен целыми группами во главе с офицерами

Министр назвал россиян не военнослужащими, а террористами и представителями государства-террориста Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Характер событий меняется. Российские оккупанты пытаются хоть как-то удержать боеспособность своих подразделений. Но удается все хуже и хуже", – написал министр.

Он также заявил, что участились случаи сдачи в плен российских солдат во главе с офицерами.

В связи с последними обстрелами Житомира, Мариуполя, Харькова и Херсона Резников назвал россиян не военнослужащими, а террористами и представителями государства-террориста.

"Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет отнюдь не того результата, к которому стремится", – отметил министр.