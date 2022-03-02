Почти 90% украинцев верят, что Россия проиграет войну – опрос

"Практически каждый день этот показатель растет. Только 10% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу – во всех регионах страны", – отмечают авторы опроса.

98% опрошенных поддерживают деятельность Вооруженных сил Украины, 93% поддерживают деятельность президента Владимира Зеленского, 84% поддерживают действия местных глав администраций.

80% опрошенных отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках. По сравнению с довоенным периодом этот показатель значительно вырос (в 2020 году – 59%). Наивысший уровень готовности наблюдается на западе и в центре, более низкий уровень готовности – на юге и востоке. Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высок уровень готовности воевать за Родину (на юге – почти 80%, на востоке – почти 60%). Готовность воевать с оружием в руках за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 1 марта среди 1200 граждан Украины 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.