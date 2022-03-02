В Харьковской области за сутки оккупанты убили 21 человека, 112 пострадали

В Харькове с начала атаки РФ ежедневно происходят обстрелы Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его словам, во второй половине дня 1 марта северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отражены, противник понес значительные потери, в частности уничтожено 40 единиц техники, позиции удержаны.

Подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника, одна из которых при попытке выйти из города атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.

Ночью произошла бомбардировка самолетами СУ 25 позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на Клочковской). Пожар, возникший в результате авианалета, еще ликвидируется, идет детонация снарядов.

Также, по словам руководителя Харьковской области, вчера в город на логистические центры зашло 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня власти будут обеспечивать самым необходимым спальные районы.

"Мы держим город, держим область, продолжаем сотрудничество с мэром областного центра, координируем действия с районами и общинами", – добавил Синегубов.

В ГСЧС поделились снимками разрушений в области, возникших в результате действий оккупантов.