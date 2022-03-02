В Харьковской области за сутки оккупанты убили 21 человека, 112 пострадали

По его словам, во второй половине дня 1 марта северо-восточные и северные сектора города были атакованы механизированными подразделениями врага. Все атаки отражены, противник понес значительные потери, в частности уничтожено 40 единиц техники, позиции удержаны.
Подразделения Теробороны, Нацполиции, ВСУ вели бои с диверсионно-разведывательными группами противника, одна из которых при попытке выйти из города атаковала военный госпиталь. Все ДРГ ликвидированы. Уничтожен один вражеский самолет, пилот после катапультирования застрелился.
Ночью произошла бомбардировка самолетами СУ 25 позиций Чугуева (Башкировка и аэродром), города Харькова (ТЭЦ 5, танковское училище на Полтавском пути и общежитие на Клочковской). Пожар, возникший в результате авианалета, еще ликвидируется, идет детонация снарядов.
Также, по словам руководителя Харьковской области, вчера в город на логистические центры зашло 12 фур с продуктами и питьевой водой. Сегодня власти будут обеспечивать самым необходимым спальные районы.
"Мы держим город, держим область, продолжаем сотрудничество с мэром областного центра, координируем действия с районами и общинами", – добавил Синегубов.
В ГСЧС поделились снимками разрушений в области, возникших в результате действий оккупантов.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.