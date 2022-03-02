В Харькове у военного госпиталя произошли бои, потерь среди ВСУ нет

"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь – Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Между захватчиками и украинскими защитниками началось сражение", – говорится в сообщении.

Позже глава областной полиции Харькова Владимир Тимошко подтвердил в комментарии Общественному, что в городе возле военного госпиталя произошли бои и отметил, что потерь среди украинских военных нет. По его словам, в настоящее время ситуация у госпиталя под контролем, охрану ужесточили.

При этом представители СБУ и Управления СБУ в Харькове в комментарии Общественному не подтвердили информацию о якобы высадке российского десанта в городе.