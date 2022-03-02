Российский бомбардировщик расстреливал Харьков, не заходя в воздушное пространство Украины – ВСУ

Обстрелам подверглись районы, где нет военных объектов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Вчера, 28 февраля, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, словно на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием – ракетами класса "воздух – поверхность", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что российский самолет сделал четыре захода и выпустил по Харькову "около 16 ракет".

"Ужасные последствия ракетного удара рашистов зафиксировали местные жители. Разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города. По предварительным данным, от этих авиаударов погибли десятки харьковчан, в том числе и дети", – подчеркнули в ВСУ.

Командование Воздушных сил объяснило, что в сложившейся ситуации "крайне сложно прикрывать небо в этом регионе, ведь часть системы ПВО страны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет рашистов".

"Штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан", – заявили в ВСУ.

Харьков является одним из крупных городов Украины, которые пытаются захватить российские войска. Город активно обстреливают.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов предварительно заявлял об 11 жертвах обстрела только 28 февраля. Он подчеркнул, что россияне обстреливают жилые районы Харькова, где нет позиций ВСУ: Алексеевку, Салтовку, Павлово Поле. По данным мэра города Игоря Терехова, в этот день погибли девять человек (в том числе трое детей) и 37 получили ранения.

1 марта российские оккупанты обстреляли площадь Свободы перед зданием облгосадминистрации, а также Новобаварский район на юго-западе Харькова.