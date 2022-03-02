Российский бомбардировщик расстреливал Харьков, не заходя в воздушное пространство Украины – ВСУ

"Вчера, 28 февраля, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, словно на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием – ракетами класса "воздух – поверхность", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что российский самолет сделал четыре захода и выпустил по Харькову "около 16 ракет".
"Ужасные последствия ракетного удара рашистов зафиксировали местные жители. Разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города. По предварительным данным, от этих авиаударов погибли десятки харьковчан, в том числе и дети", – подчеркнули в ВСУ.
Командование Воздушных сил объяснило, что в сложившейся ситуации "крайне сложно прикрывать небо в этом регионе, ведь часть системы ПВО страны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет рашистов".
"Штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан", – заявили в ВСУ.
Харьков является одним из крупных городов Украины, которые пытаются захватить российские войска. Город активно обстреливают.
Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов предварительно заявлял об 11 жертвах обстрела только 28 февраля. Он подчеркнул, что россияне обстреливают жилые районы Харькова, где нет позиций ВСУ: Алексеевку, Салтовку, Павлово Поле. По данным мэра города Игоря Терехова, в этот день погибли девять человек (в том числе трое детей) и 37 получили ранения.
1 марта российские оккупанты обстреляли площадь Свободы перед зданием облгосадминистрации, а также Новобаварский район на юго-западе Харькова.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".