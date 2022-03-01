Преступления руководства РФ в Украине не имеют сроков давности, а за их совершение нет амнистии – Залужный

"Развязав кровавую войну в Украине, Россия совершает действия, не имеющие оправдания ни с военной, ни с моральной точки зрения. Убийства гражданского населения, обстрелы детских садов, больниц и жилых домов, провоцирование экологических катастроф, расстрел школьных автобусов и блокировка "скорых", применение крылатых ракет по жилым массивам – вот неполный перечень военных преступлений, совершенных высшим военно-политическим руководством РФ. Преступлений, не имеющих сроков давности и за совершение которых нет амнистии", – подчеркнул Залужный.
Он отметил, что нынешние российские власти должны быть осуждены.
"Я хочу привлечь внимание международного сообщества к циничному системному нарушению РФ норм международного гуманитарного права и человеческой морали. Военные преступники должны предстать перед Международным уголовным судом и понести строжайшее наказание за причиненные украинскому народу страдания", – резюмировал Залужный.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Мариуполь является одним из крупных городов, которые пытаются захватить российские оккупанты.
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.