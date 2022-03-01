Преступления руководства РФ в Украине не имеют сроков давности, а за их совершение нет амнистии – Залужный

Российские оккупанты применяют крылатые ракеты для удара по жилым массивам в украинских городах Фото: ДСНС України / Facebook

"Развязав кровавую войну в Украине, Россия совершает действия, не имеющие оправдания ни с военной, ни с моральной точки зрения. Убийства гражданского населения, обстрелы детских садов, больниц и жилых домов, провоцирование экологических катастроф, расстрел школьных автобусов и блокировка "скорых", применение крылатых ракет по жилым массивам – вот неполный перечень военных преступлений, совершенных высшим военно-политическим руководством РФ. Преступлений, не имеющих сроков давности и за совершение которых нет амнистии", – подчеркнул Залужный.

Он отметил, что нынешние российские власти должны быть осуждены.

"Я хочу привлечь внимание международного сообщества к циничному системному нарушению РФ норм международного гуманитарного права и человеческой морали. Военные преступники должны предстать перед Международным уголовным судом и понести строжайшее наказание за причиненные украинскому народу страдания", – резюмировал Залужный.