В Одесской области из-за обстрелов были обесточены дома 1,5 тыс. абонентов. ДТЭК и ВСУ восстановили электроснабжение

"Из-за обстрелов была повреждена подстанция "Дачная" и линии электропередачи, питающие села Дачное и Алтестово Одесского района. "ДТЭК Одесские электросети" делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Ремонтные бригады переведены в аварийно-восстановительный режим и готовы оперативно возвращать свет в дома клиентов, как только получат разрешение Вооруженных сил Украины на проведение работ", – говорится в сообщении.
Как проинформировала пресс-служба "ДТЭК Одесские электросети", в подстанцию попал снаряд.
Ремонтная бригада получила разрешение на проведение работ от ВСУ и менее чем через четыре часа восстановила работу подстанции и линий электросетей.
"Все бригады "ДТЭК Одесские электросети" переведены исключительно в аварийно-восстановительный режим работы, компания не производит плановые работы. Мы готовы оперативно возвращать свет в дома клиентов, как только получим разрешение Вооруженных сил Украины на проведение работ. Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях", – сообщила пресс-служба компании.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".