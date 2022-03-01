В Одесской области из-за обстрелов были обесточены дома 1,5 тыс. абонентов. ДТЭК и ВСУ восстановили электроснабжение

"Из-за обстрелов была повреждена подстанция "Дачная" и линии электропередачи, питающие села Дачное и Алтестово Одесского района. "ДТЭК Одесские электросети" делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Ремонтные бригады переведены в аварийно-восстановительный режим и готовы оперативно возвращать свет в дома клиентов, как только получат разрешение Вооруженных сил Украины на проведение работ", – говорится в сообщении.

Как проинформировала пресс-служба "ДТЭК Одесские электросети", в подстанцию попал снаряд.

Ремонтная бригада получила разрешение на проведение работ от ВСУ и менее чем через четыре часа восстановила работу подстанции и линий электросетей.

"Все бригады "ДТЭК Одесские электросети" переведены исключительно в аварийно-восстановительный режим работы, компания не производит плановые работы. Мы готовы оперативно возвращать свет в дома клиентов, как только получим разрешение Вооруженных сил Украины на проведение работ. Работники имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях", – сообщила пресс-служба компании.