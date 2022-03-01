В "Метинвесте" рассказали, как помогают украинцам в условиях войны

Комбинат "Азовсталь", Мариупольский комбинат имени Ильича и ремонтно-механический завод и "Метинвест Промсервис" из-за обстрелов пятые сутки находятся в режиме горячего консервирования. На предприятия не доставляют сырье и отгружают продукцию.

В релизе сказано, что "Запорожсталь" и "Каметсталь" продолжают поставлять кислород в медучреждения.

"В Кривом Роге созданы десятки пунктов сбора волонтерской помощи, в том числе организованные молодежными организации ГОК. Гуманитарную помощь собирают молодежные организации "Запорожстали" и "Покровськвугілля". В Авдеевке молодежь организовала безопасный детский сад в реабилитационном центре", – говорится в материале "РБК-Украина".

Кроме того, как сообщила пресс-служба горсовета Мариуполя, предприятия группы "Метинвест" помогают украинским военнослужащим с топливом и оборонными сооружениями.

"Украинские военные защищают нас на фронте, а мы работаем в тылу. Значительную поддержку ощущаем от бизнеса. Предприятия группы "Метинвест" с первого дня войны помогают защищать наш город. Когда начались перебои с энергоснабжением, работники ДТЭК, рискуя собственной жизнью, вышли на места повреждений и пытаются как можно скорее выполнить ремонт работы. "Харвест" и другой бизнес предоставили городу 150 тонн муки, чтобы в Мариуполе был хлеб. Вот так сегодня выглядит консолидация всех усилий для одной цели – защитить Мариуполь от российских фашистов. Благодарен владельцу предприятий за такую четкую позицию и такую очень важную сейчас помощь. Уверен, вместе мы победим", – сказал мэр города Вадим Бойченко.