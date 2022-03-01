В "Метинвесте" рассказали, как помогают украинцам в условиях войны

Комбинат "Азовсталь", Мариупольский комбинат имени Ильича и ремонтно-механический завод и "Метинвест Промсервис" из-за обстрелов пятые сутки находятся в режиме горячего консервирования. На предприятия не доставляют сырье и отгружают продукцию.
В релизе сказано, что "Запорожсталь" и "Каметсталь" продолжают поставлять кислород в медучреждения.
"В Кривом Роге созданы десятки пунктов сбора волонтерской помощи, в том числе организованные молодежными организации ГОК. Гуманитарную помощь собирают молодежные организации "Запорожстали" и "Покровськвугілля". В Авдеевке молодежь организовала безопасный детский сад в реабилитационном центре", – говорится в материале "РБК-Украина".
Кроме того, как сообщила пресс-служба горсовета Мариуполя, предприятия группы "Метинвест" помогают украинским военнослужащим с топливом и оборонными сооружениями.
"Украинские военные защищают нас на фронте, а мы работаем в тылу. Значительную поддержку ощущаем от бизнеса. Предприятия группы "Метинвест" с первого дня войны помогают защищать наш город. Когда начались перебои с энергоснабжением, работники ДТЭК, рискуя собственной жизнью, вышли на места повреждений и пытаются как можно скорее выполнить ремонт работы. "Харвест" и другой бизнес предоставили городу 150 тонн муки, чтобы в Мариуполе был хлеб. Вот так сегодня выглядит консолидация всех усилий для одной цели – защитить Мариуполь от российских фашистов. Благодарен владельцу предприятий за такую четкую позицию и такую очень важную сейчас помощь. Уверен, вместе мы победим", – сказал мэр города Вадим Бойченко.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.