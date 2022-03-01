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"Сегодня ближайший круг Путина говорит о нем то, что говорят на площадях Украины!" Миллиардер Пугачев спрогнозировал "дворцовый переворот" в России

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Пугачев: Гарантий Путину никто не даст. Это будет очередной такой дворцовый переворот. Он может быть довольно мягким, а может довольно жестким
Пугачев: Гарантий Путину никто не даст. Это будет очередной такой дворцовый переворот. Он может быть довольно мягким, а может – довольно жестким
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Смена власти в России возможна в результате так называемого дворцового переворота, это традиционный для российской политики метод. Об этом миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, каким будет "конец Путина".

"Внутреннее решение проблемы. Как всегда", – сказал Пугачев, напомнив, как до Путина в России сменялась власть. 

"Предполагался на место [бывшего президента СССР Михаила] Горбачева Григорий Романов. Где он? Его нет. Внутренние интриги – приходит Горбачев. Горбачев пропадает – приходит [первый президент РФ Борис] Ельцин. Ясно, что Ельцин пришел не с улицы. После Ельцина известно кто приходит [Путин]. Каким образом? Он откуда пришел? Он что, пришел путем народного восстания и гнева? Нет. Внутри кремлевского кабинета. Следующая итерация точно также по российской традиции произойдет таким же образом. То есть это не обязательно табакерка и шарфик на шее. Путин слабый человек. Слабый, трусливый человек", – отметил он. 

Гарантии Путину никто сейчас давать в его окружении не готов, говорит Пугачев. 

"Это не вопрос уже гарантий. Никто никаких гарантий давать Путину не готов. Сейчас это вопрос выживания его окружения. Но не ближайшего окружения, не [братьев Юрия и Михаила] Ковальчуков, [Геннадия] Тимченко, [Романа] Абрамовича, [Михаила] Фридмана, [Петра] Авена – то есть людей, которые его финансировали, шпиговали деньгами и прочим лишь бы сохраниться. На мой взгляд, скорее всего это будет медведевская команда не во главе с [зампредседателя Совета безопасности России Дмитрием] Медведевым, который в свое время стоял у истоков грузинской войны. Это будет медведевская команда по возрасту и по смыслу – люди, которые во-первых не замарали себя кровью (как минимум), а во-вторых, в свое время, когда в 12-м году Медведев путем защемления был вышвырнут и Путин вернулся, они тоже потеряли все. Но при этом это люди, которые были в правительстве и администрации и понимали, были либерально настроены и эти люди есть. Скорее всего, размен будет в эту сторону", – добавил он. 

По мнению бизнесмена, Путин не осознает "уровень трагедии". 

"Своей собственной [трагедии]. Я не говорю Украины и России – своей собственной. Он не понимает, что путинской России больше нет. Скорее всего он поймет это после какого-то разговора с кем-то из круга. Когда он поймет, что армия не с ним, спецслужбы не с ним, эти ребята готовы уйти на пенсию, чтобы их не трогали, но я думаю, их будут трогать. Но тем не менее, гарантий Путину никто не даст. Это будет очередной такой дворцовый переворот. Он может быть довольно мягким, а может – довольно жестким. Я думаю, что при любом раскладе: в случае, если к власти придут даже ближайшие соратники Путина, естественно, им придется Путина отдать, чтобы спасти себя и страну. Сегодня Путин стоит очень мало. Это понимает все его окружение. Я так или иначе общаюсь с людьми. Если месяц назад люди боялись сказать плохое слово в его адрес просто по телефону, то сегодня это просто... это то, что говорят на площадях Украины! Это ближайший круг Путина", – рассказал Пугачев.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, война России против Украины, Сергей Пугачев
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