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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк требует еще больше санкций для РФ: Россияне должны понять, что заплатят, ведь они поддерживали Путина

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Яценюк (на фото) считает, что в Гааге окажутся и Путин, и Лавров
Яценюк (на фото) считает, что в Гааге окажутся и Путин, и Лавров
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Европейский союз наконец осознал, что Россия является враждебным государством. Об этом бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил 1 марта Sky News в интервью, видео которого он опубликовал в Facebook.

"Украина подала заявку на членство в ЕС. Мы ожидали, что это произойдет при других обстоятельствах. Но по крайней мере мы уверены: ЕС осознал, что Россия – враждебное государство. Россия – агрессор и угроза свободному миру", – сказал политик.

Он выразил уверенность, что "за решеткой в Гааге" окажутся и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров, и попросил "свободный мир помочь и спасти Украину".

"Вы должны наложить более сильные санкции. Не только Путин и его подчиненные, российские олигархи, население России должны понять, что они заплатят, – они ведь поддерживали Путина. Свободный мир должен начать финансовую, экономическую и геополитическую войну против этого гитлеровского агрессора, каким является Путин", – объяснил Яценюк.

Он считает, что мир может сделать больше для Украины, которая подвергается российской агрессии.

"Мир имеет нравственные обязательства. Сильная украинская нация показала невероятное сопротивление. Мы ожесточенно боремся. Мир помогает Украине с летальным оборонительным оружием, мощными санкциями, финансовой поддержкой. Но пожалуйста, сделайте больше", – заявил Яценюк.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Российские оккупанты пытаются захватить такие крупные города Украины, как Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, Мариуполь.

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

После начала нового вторжения в Украину Россию решили отключить от SWIFT и включить Путина в санкционный список.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России из-за ее вторжения в Украину. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

27 февраля высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины финансовых резервов Центробанка России.

28 февраля на фоне вторжения РФ в Украину и санкций против РФ доллар на внебиржевом рынке Forex стоил выше 113 руб., курс евро подскакивал до 127 руб. – это исторические максимумы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Сергей Лавров, война, оккупация, вторжение, Международный суд ООН, Европейский союз, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, членство
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