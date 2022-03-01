Яценюк требует еще больше санкций для РФ: Россияне должны понять, что заплатят, ведь они поддерживали Путина

Яценюк (на фото) считает, что в Гааге окажутся и Путин, и Лавров Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Украина подала заявку на членство в ЕС. Мы ожидали, что это произойдет при других обстоятельствах. Но по крайней мере мы уверены: ЕС осознал, что Россия – враждебное государство. Россия – агрессор и угроза свободному миру", – сказал политик.

Он выразил уверенность, что "за решеткой в Гааге" окажутся и президент РФ Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров, и попросил "свободный мир помочь и спасти Украину".

"Вы должны наложить более сильные санкции. Не только Путин и его подчиненные, российские олигархи, население России должны понять, что они заплатят, – они ведь поддерживали Путина. Свободный мир должен начать финансовую, экономическую и геополитическую войну против этого гитлеровского агрессора, каким является Путин", – объяснил Яценюк.

Он считает, что мир может сделать больше для Украины, которая подвергается российской агрессии.

"Мир имеет нравственные обязательства. Сильная украинская нация показала невероятное сопротивление. Мы ожесточенно боремся. Мир помогает Украине с летальным оборонительным оружием, мощными санкциями, финансовой поддержкой. Но пожалуйста, сделайте больше", – заявил Яценюк.