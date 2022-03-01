Зеленский о НАТО: Если не членство, то гарантии безопасности

Зеленский предупредил: в случае проигрыша Украины в войне с Россией, оккупационные войска РФ окажутся у границ НАТО Фото: EPA

"Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать общие гарантии безопасности для Украины", – сказал Зеленский.

Украинский президент ожидает от НАТО гарантий территориальной целостности и неприкосновенности границ. "У нас особые отношения со всеми нашими соседями, мы полностью в безопасности, и это гарантируют нам на законных основаниях", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что "если Украина падет, то все эти [российские] войска будут на границах стран – членов НАТО". "И тогда вы столкнетесь с тем же вопросом", – заявил глава государства.