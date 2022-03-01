Зеленский: Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым?

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще пять жизней потеряно. История повторяется..." – написал Зеленский в своем Twitter.

Навіщо 80 років повторювати «Ніколи знову», якщо, коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється... — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил в Twitter, что Киевская телебашня, попавшая под российский обстрел 1 марта, находится на территории Бабьего Яра.

"29–30 сентября 1941 года нацисты уничтожили здесь более 33 тыс. евреев. 80 лет спустя российские нацисты наносят удары по этой же земле, чтобы уничтожить украинцев. Зло и варварство", – написал Кулеба.

Kyiv TV tower, which has just been hit by a Russian missile, is situated on the territory of Babyn Yar. On September 29-30, 1941, Nazis killed over 33 thousand Jews here. 80 years later, Russian Nazis strike this same land to exterminate Ukrainians. Evil and barbaric. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022