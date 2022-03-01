В Украине с начала вторжения повреждено более 80 учебных заведений и больниц – Арестович

"Общее количество пораженных объектов, которые нельзя квалифицировать иначе как военные преступления – детских садов, школ, ПТУ, учебных заведений и больниц, – превысило 80", – сказал Арестович.
В частности, он сообщил, что сегодня в Харькове снаряды попали в городскую больницу.
При обстреле города снаряды падали на территорию больницы №3 в Новобаварском районе, подтвердила Общественному Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы. "Из больницы эвакуировали всех, кто там был. Есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. Девять человек везут в другую больницу, будем принимать", – сказала она.
По информации Юрия Сороколата, директора городского департамента здравоохранения, при обстреле больницы никто не пострадал.
От взрыва с мощной ударной волной пострадали и два корпуса университета имени Каразина, фасады остались без окон, рассказала Общественному ректор вуза Татьяна Кагановская.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.