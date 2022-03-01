В Украине с начала вторжения повреждено более 80 учебных заведений и больниц – Арестович

"Общее количество пораженных объектов, которые нельзя квалифицировать иначе как военные преступления – детских садов, школ, ПТУ, учебных заведений и больниц, – превысило 80", – сказал Арестович.

В частности, он сообщил, что сегодня в Харькове снаряды попали в городскую больницу.

При обстреле города снаряды падали на территорию больницы №3 в Новобаварском районе, подтвердила Общественному Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы. "Из больницы эвакуировали всех, кто там был. Есть люди без постоянного места жительства, которых мы туда поселяли, чтобы ухаживать. Девять человек везут в другую больницу, будем принимать", – сказала она.

По информации Юрия Сороколата, директора городского департамента здравоохранения, при обстреле больницы никто не пострадал.

От взрыва с мощной ударной волной пострадали и два корпуса университета имени Каразина, фасады остались без окон, рассказала Общественному ректор вуза Татьяна Кагановская.