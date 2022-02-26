"В детсаду – тоже неонацисты?" Зеленский назвал гибель украинских детей приговором российскому вторжению

"Украинцы героически сопротивляются агрессии. Ее невозможно оправдать. Поэтому оккупантам приходится придумывать все более абсурдные обвинения, чтобы говорить хотя бы что-нибудь. Уверен, что эти обвинения необъективны, в них никто не поверит. Не поверят украинцы, не поверит мир, не поверят граждане РФ", – сказал он.

По словам Зеленского, "нет и не может быть такой правды, которая могла бы прояснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские сады и жилую инфраструктуру".

Он отметил, что в Ворзеле Киевской области оккупанты попали из РСЗО "Град" по детскому дому, а в Ахтырке Сумской области обрушили на детский сад ракеты РСЗО "Ураган".

"Под обстрелом находились жилые кварталы, укрытия, детские садики. Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они? Они – тоже неонацисты? Из детского садика. Или это угрожавшие России солдаты НАТО? Убитые и раненые дети – приговор этому вторжению", – считает Зеленский.