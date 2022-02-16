В Киеве проводят конкурс идей по обустройству территории Бабьего Яра, победителям обещают большие премии

"Бабий Яр сегодня – это мемориальное пространство, общественный парк, заповедник, рекреационная зона, а также неотделимая часть города с разнообразными экологическими зонами и культурными объектами. Авторы конкурсных проектов должны предложить смелый и нестандартный подход к развитию этой территории", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что конкурсанты должны представить идеи, которые помогут концептуально объединить все эти проекты, расположенные на участке площадью 132 га.

Организаторы конкурса отмечают, что приветствуют "радикальные идеи и преобразующие предложения, которые демонстрируют нетрадиционные, инновационные, концептуальные подходы".

Сообщается, что в конкурсе могут принять участие все желающие, в том числе студенты, молодые специалисты и признанные эксперты разных дисциплин.

Авторов лучших проектов ожидают значительные денежные вознаграждения.

До трех победителей конкурса получат по $20 тыс. каждый. Они также смогут посетить Мемориал в Киеве и получить приглашение для дальнейшей доработки своих концептуальных предложений в сотрудничестве с командой комплекса.

До четырех участников получат по $5 тыс. каждый.

В жюри вошли архитектурный куратор и глава архитектурного совета Мемориального центра Холокоста Ник Аксель, основатель и главный редактор онлайн-журнала ArchDaily Дэвид Басульто, художественный руководитель Het Nieuwe Instituut Арик Чен, архитектор и основательница Efrat-Kowalsky Architects Роберт Ян ван Пелт.

Заявки на участие можно подавать до 15 апреля, а проекты – до 15 мая.

Победители будут объявлены в июне 2022 года, сообщили в мемориале.