На территории Мемориального центра "Бабий Яр" установят аудио-световую инсталляцию

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представит несколько арт-проектов на территории урочища к 79-й годовщине трагедии в Бабьем Яру.

29 сентября на территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" откроют временную аудио- и визуальную инсталляцию. Об этом говорится в релизе центра, который имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

"К 79-й годовщине трагедии мы представим первые проекты на территории яра. Самый большой из них – 40 метров в диаметре – будет открыт на участке, где планируется возведение мемориала", – сообщил генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Макс Яковер.

По его информации, инсталляция будет установлена на расстоянии не менее 10 метров от предполагаемой границы еврейского кладбища.

Одновременно Мемориальный центр совместно с Национальным историко-мемориальным заповедником "Бабий Яр" проводит работы по установке аудиоинсталляции, которая будет представлять собой источник звуков.

"Часть аудиоинсталяции будет расположена на Дороге скорби и на площади у памятника "Менора". Кроме того, на территории урочища ко Дню памяти жертв Бабьего Яра будут установлены монокуляры, благодаря которым каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад", – уточнили в центре.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.