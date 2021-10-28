Мемориальный центр "Бабий Яр" и издательство De Gruyter создают журнал восточноевропейских исследований Холокоста

"Восточноевропейские исследования Холокоста: междисциплинарный журнал Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – это многопрофильное научное издание, которое должно стать главной международной площадкой для публикаций теоретических и уникальных практических исследований по теме Холокоста и Второй мировой войны. Особое внимание будет отведено взаимосвязям между насилием и памятью, а также послевоенным дискуссиям о последствиях Холокоста в разных национальных и транснациональных контекстах европейской истории.

Журнал будет выходить каждые полгода. В нем будут публиковаться работы ученых, исследующих историю Холокоста и Второй мировой войны в Восточной и Центральной Европе. Таким образом, издание будет способствовать координации научных исследований по новейшей истории этих территорий и изучению темы последствий войны.

"Запуск этого нового, инновационного и междисциплинарного академического журнала направлен не только на стимулирование появления новых научных исследований по ключевым темам истории Холокоста в регионе, но и на переосмысление фундаментальной проблемы академического повествования", – подчеркнула главный редактор журнала "Восточноевропейские исследования Холокоста" профессор Центральноевропейского университета в Вене Андреа Пето.

Директор издательских проектов Мемориального центра "Бабий Яр" Олег Шовенко отметил, что в истории Холокоста остается много неизвестного.

"В истории "Холокоста от пуль", во время которого были расстреляны миллионы евреев Восточной Европы, до сих пор остается много белых пятен. В журнале будут публиковаться работы выдающихся украинских исследователей и мировых звезд науки, которые будут проводить исторические и междисциплинарные исследования малоизученных тем. Сотрудничество с таким известным и уважаемым издательством, как De Gruyter, будет способствовать популяризации этих исследований в европейском пространстве", – считает Шовенко.

De Gruyter – это международное независимое издательство со штаб-квартирой в Берлине и офисами в Бостоне, Пекине, Базеле, Вене, Варшаве и Мюнхене. Оно специализируется на академической литературе и ежегодно публикует более 1300 новых наименований книг, а также более 900 журналов по гуманитарным, социальным, техническим и медицинским наукам. De Gruyter существует уже более 270 лет.