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Мемориальный центр "Бабий Яр" и издательство De Gruyter создают журнал восточноевропейских исследований Холокоста

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Директор издательских проектов Мемориального центра "Бабий Яр" Олег Шовенко отметил, что в истории Холокоста остается много неизвестного
Директор издательских проектов Мемориального центра "Бабий Яр" Олег Шовенко отметил, что в истории Холокоста остается много неизвестного
Фото: depositphotos.com

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с международным издательством De Gruyter будут издавать совместный научный журнал, посвященный исследованию истории Холокоста в Восточной Европе. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба мемориального центра.

"Восточноевропейские исследования Холокоста: междисциплинарный журнал Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – это многопрофильное научное издание, которое должно стать главной международной площадкой для публикаций теоретических и уникальных практических исследований по теме Холокоста и Второй мировой войны. Особое внимание будет отведено взаимосвязям между насилием и памятью, а также послевоенным дискуссиям о последствиях Холокоста в разных национальных и транснациональных контекстах европейской истории.

Журнал будет выходить каждые полгода. В нем будут публиковаться работы ученых, исследующих историю Холокоста и Второй мировой войны в Восточной и Центральной Европе. Таким образом, издание будет способствовать координации научных исследований по новейшей истории этих территорий и изучению темы последствий войны.

"Запуск этого нового, инновационного и междисциплинарного академического журнала направлен не только на стимулирование появления новых научных исследований по ключевым темам истории Холокоста в регионе, но и на переосмысление фундаментальной проблемы академического повествования", – подчеркнула главный редактор журнала "Восточноевропейские исследования Холокоста" профессор Центральноевропейского университета в Вене Андреа Пето.

Директор издательских проектов Мемориального центра "Бабий Яр" Олег Шовенко отметил, что в истории Холокоста остается много неизвестного.

"В истории "Холокоста от пуль", во время которого были расстреляны миллионы евреев Восточной Европы, до сих пор остается много белых пятен. В журнале будут публиковаться работы выдающихся украинских исследователей и мировых звезд науки, которые будут проводить исторические и междисциплинарные исследования малоизученных тем. Сотрудничество с таким известным и уважаемым издательством, как De Gruyter, будет способствовать популяризации этих исследований в европейском пространстве", – считает Шовенко.

De Gruyter – это международное независимое издательство со штаб-квартирой в Берлине и офисами в Бостоне, Пекине, Базеле, Вене, Варшаве и Мюнхене. Оно специализируется на академической литературе и ежегодно публикует более 1300 новых наименований книг, а также более 900 журналов по гуманитарным, социальным, техническим и медицинским наукам. De Gruyter существует уже более 270 лет.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Украина, Холокост, исследование, мемориал, Бабий Яр, журнал
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