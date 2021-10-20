Символическая синагога в Мемориальном центре "Бабий Яр" победила в голосовании международной архитектурной премии

Символическая синагога спроектирована в виде книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов Фото: babynyar.org

Синагога оказалась в списке 12 объектов, которые признали лучшими читатели британского онлайн-журнала об архитектуре и дизайне Dezeen.

В номинации "культурный объект" соревновались Учебный центр экономики и сельского хозяйства в городе Накхонратчасима (Таиланд) и три проекта из Китая – зал бессмертия на кладбище Луншань в провинции Хэнань, выставочный центр в городе Баошань, конференц-центр Yabuli в Харбине.

"Синагога в Бабьем Яру – это образ раскрытого к людям мира, сияющего прекрасного мира, который погиб в 1941 году и в следующие два года Второй мировой войны. Он не может не затрагивать сердца людей, не имеет значения, какой они национальности, не имеет значения, какого они возраста, образования, в какой стране они живут. Поэтому у этого произведения есть такой широкий резонанс во всем мире, подтверждением чего является известие о самой известной, наиболее уважаемой премии в мировой архитектуре", – сказал художественный руководитель Мемориального центра Илья Хржановский.

Символическая синагога в Бабьем Яру рядом с памятником "Менора". Она спроектирована в виде книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов.

"Высота синагоги – 11 метров. Ее стены украшены узорами и текстами молитв, которые повторяют традиционную роспись старинных синагог в Западной Украине – в Ходорове и Гвоздце, – уничтоженных во время Второй мировой войны. Потолок имеет вид карты звездного неба, воспроизводит положение звезд 29 сентября 1941, в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру", – напомнили в пресс-службе центра.

Культурный объект спроектировал швейцарский архитектор Мануэль Герц. К конструкторским и художественным работам привлекли украинских механиков, инженеров и художников. Синагога изготовлена из столетней дубовой древесины, которую собирали по всей Украине.