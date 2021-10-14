Вышла книга об украинцах, спасавших евреев во время Холокоста. Предисловие к ней написал Зеленский

В книге собраны имена и истории 2659 украинцев, которые спасали евреев Фото: babynyar.org

Книга выпущена к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В ней собраны имена и истории 2659 украинцев, которые спасали евреев от нацистов. Предисловие к изданию написал президент Украины Владимир Зеленский.

"О них не всегда снимают фильмы. Их именами редко называют улицы. Но вклад в победу над нацизмом не меньший. У них не было оружия, но они победили нацизм человечностью, жертвенностью, добротой и большой отвагой", – отметил президент.

Издание подготовили Еврейская конфедерация Украины в партнерстве с Мемориальным центром Холокоста и Евро-Азиатским еврейским конгрессом.

Глава наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста Натан Щаранский сказал, что долгое время замалчивали информацию об уничтожении евреев, книга "Праведники народов мира. Украина" призвана исправить эту ошибку.

"Необходимо рассказывать бесценные истории праведников не только для того, чтобы почтить их благословенные поступки воспоминаниями о них. Их мужество, доброта и человечность являются вечным вдохновением, благодаря которому мы способны улучшить этот мир", – отметил он.