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В Украине появилась крупнейшая в Восточной Европе точка доступа к архиву историй о Холокосте

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Эта точка доступа будет первой на постсоветском пространстве
Эта точка доступа будет первой на постсоветском пространстве
Фото: babynyar.org

В Украине появилась крупнейшая в Восточной Европе точка доступа к архиву свидетельств о Холокосте и "коллекции Спилберга". Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Свидетельства были записаны за последние десятилетия и хранятся в архивах по всему миру. Доступны видео- и аудиозаписи из так называемой коллекции Спилберга, Фортунофф-видеоархива, из архива Яд Вашем и собственной коллекции устных историй центра.

Эта точка доступа будет первой на постсоветском пространстве. Всего в мире насчитывается около 10 крупных архивов с устными историями о геноциде евреев.

"Наша точка доступа позволила собрать вместе воспоминания о Холокосте на украинских землях, которые были записаны ранее и рассеяны по разным зарубежным архивам. Сейчас это особенно важно, ведь с каждым днем свидетелей трагических событий становится все меньше... Это запись рассказов простых людей, которые пережили исторические события, но сами вряд ли когда-либо написали бы воспоминания или мемуары", – пояснила профессор кафедры украиноведения философского факультета Харьковского национального университета имени Василия Каразина, глава Украинской ассоциации устной истории Гелинада Гринченко.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" предоставляет доступ к архиву визуальной истории Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии, который известен как "коллекция Спилберга". Это крупнейшая в мире цифровая коллекция устной истории, которая насчитывает свыше 55 тыс. видеоинтервью с жертвами и свидетелями Холокоста и других геноцидов. Из них 3400 интервью были записаны в Украине или за ее пределами с людьми, которые подверглись преследованию или были свидетелями геноцида евреев на территории Украины.

Начало коллекции было положено благодаря интервью, которые американский режиссер Стивен Спилберг записывал, работая над фильмом "Список Шиндлера". Позже эта инициатива переросла в масштабный проект.

С 2018 года центр "Бабий Яр" реализует устноисторический проект "Голоса". В его рамках записаны более 1600 интервью.

Прослушать и в большинстве случаев посмотреть более 60 тыс. интервью с преследуемыми во времена Холокоста евреями и свидетелями этой трагедии можно, написав заявку на электронную почту [email protected].

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Украина, Холокост, Стивен Спилберг, геноцид, история, мемориал, архив, Бабий Яр, интервью, погибшие, записи
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