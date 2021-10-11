В Украине появилась крупнейшая в Восточной Европе точка доступа к архиву историй о Холокосте

Свидетельства были записаны за последние десятилетия и хранятся в архивах по всему миру. Доступны видео- и аудиозаписи из так называемой коллекции Спилберга, Фортунофф-видеоархива, из архива Яд Вашем и собственной коллекции устных историй центра.

Эта точка доступа будет первой на постсоветском пространстве. Всего в мире насчитывается около 10 крупных архивов с устными историями о геноциде евреев.

"Наша точка доступа позволила собрать вместе воспоминания о Холокосте на украинских землях, которые были записаны ранее и рассеяны по разным зарубежным архивам. Сейчас это особенно важно, ведь с каждым днем свидетелей трагических событий становится все меньше... Это запись рассказов простых людей, которые пережили исторические события, но сами вряд ли когда-либо написали бы воспоминания или мемуары", – пояснила профессор кафедры украиноведения философского факультета Харьковского национального университета имени Василия Каразина, глава Украинской ассоциации устной истории Гелинада Гринченко.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" предоставляет доступ к архиву визуальной истории Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии, который известен как "коллекция Спилберга". Это крупнейшая в мире цифровая коллекция устной истории, которая насчитывает свыше 55 тыс. видеоинтервью с жертвами и свидетелями Холокоста и других геноцидов. Из них 3400 интервью были записаны в Украине или за ее пределами с людьми, которые подверглись преследованию или были свидетелями геноцида евреев на территории Украины.

Начало коллекции было положено благодаря интервью, которые американский режиссер Стивен Спилберг записывал, работая над фильмом "Список Шиндлера". Позже эта инициатива переросла в масштабный проект.

С 2018 года центр "Бабий Яр" реализует устноисторический проект "Голоса". В его рамках записаны более 1600 интервью.

Прослушать и в большинстве случаев посмотреть более 60 тыс. интервью с преследуемыми во времена Холокоста евреями и свидетелями этой трагедии можно, написав заявку на электронную почту [email protected].