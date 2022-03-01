"Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции и теперь просто нужно доехать до Киева". СБУ опубликовала допрос пленного оккупанта

Подразделение пленного оккупанта в составе колонны из 100 танков направлялось в направлении Киева Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, изначально его подразделение проходило учения под Воронежем, а потом в составе колонны из 100 танков направилось в направлении Киева.

"Нам сказали, что [президент Украины Владимир] Зеленский уже подписал указ о капитуляции и теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться", – утверждает оккупант.

В СБУ отметили, что пленный механик-водитель танка больше "не поддерживает политику президента РФ, но уже поздно".