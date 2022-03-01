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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Между Шойгу и генералами, которые руководят армией, расстояние гораздо больше, чем между Шойгу за столом с Путиным". Бывший ближайший друг Путина Пугачев рассказал, почему Украина победит Россию

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Пугачев: Все, что армия может сделать, они уже сделали. Ничего такого похожего на Сирию, Алеппо не произойдет
Пугачев: Все, что армия может сделать, они уже сделали. Ничего такого похожего на Сирию, Алеппо не произойдет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев уверен, что в войне, которую Россия ведет против Украины, победит Украина. Такое мнение он высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону 1 марта.

"Я в этом уверен. Я вижу, что происходит в Украине, я вижу мотивацию защиты родной земли. Я в это верю", – сказал Пугачев в ответ на вопрос, победит ли Украина.  

Бизнесмен рассказал, что у него в Украине есть родственники, которые не покидали страну после начала полномасштабного вторжения России. 

"Они не эвакуировались, говорят мне: "Нет, мы победим, мы не уедем. Это и дети, и женщины, это мои родные люди. Это простые люди, которые не уезжают, потому что уверены, что Украина победит. И я в этом уверен", – добавил Пугачев. 

Бизнесмен объяснил, что российской армии, чтобы захватить Украину, не хватает "умения, техники и много чего еще". 

"Армия воюет так, как она умеет. Современная армия, в принципе, прошла через Сирию. И взятие городов – не вопрос тактического ядерного оружия. Для того, чтобы захватить Украину, российской армии сегодня первое – не хватает умения, техники, возможностей, духа и много чего еще. Но если бы было желание это сделать у кого-то – ну, скажем, у руководства российской армии, – то они могли бы сделать это так, как умеют. Так, как они делали это в Сирии. Это обрушение домов, то есть для этого надо сравнять с землей. На это, если даже Путин готов к этому, армия не пойдет, генералы не пойдут. Я уверен на 100%. Между Шойгу и генералами, которые реально руководят армией, расстояние гораздо больше, чем между Шойгу за столом с Путиным", – сказал он. 

По мнению Пугачева, российская армия не будет "полировать" украинские города. 

"Мы видим, что захват Украины захлебнулся. Это видят все, это видит весь мир. Поддержка Украины настолько велика и санкции настолько велики против России, что они меняют настроение внутри России, это очень важно, меняют настроение всех людей, всех жителей России. Вот это само важное – тандем силы духа украинского народа и мощь давления на Россию, которая реально ощущается на жизни граждан России. Все, что армия может сделать, она уже сделала. Ничего такого похожего на Сирию, Алеппо не произойдет", – добавил бизнесмен. 

Он сказал, что российские военнослужащие не ожидали, что "их так встретят" в Украине. 

"Все самое страшное, что они могли сделать, они уже сделали", – резюмировал Пугачев. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube 
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии, по информации на 28 февраля, стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, агрессия, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев
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