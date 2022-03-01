"Между Шойгу и генералами, которые руководят армией, расстояние гораздо больше, чем между Шойгу за столом с Путиным". Бывший ближайший друг Путина Пугачев рассказал, почему Украина победит Россию

Пугачев: Все, что армия может сделать, они уже сделали. Ничего такого похожего на Сирию, Алеппо не произойдет Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я в этом уверен. Я вижу, что происходит в Украине, я вижу мотивацию защиты родной земли. Я в это верю", – сказал Пугачев в ответ на вопрос, победит ли Украина.

Бизнесмен рассказал, что у него в Украине есть родственники, которые не покидали страну после начала полномасштабного вторжения России.

"Они не эвакуировались, говорят мне: "Нет, мы победим, мы не уедем. Это и дети, и женщины, это мои родные люди. Это простые люди, которые не уезжают, потому что уверены, что Украина победит. И я в этом уверен", – добавил Пугачев.

Бизнесмен объяснил, что российской армии, чтобы захватить Украину, не хватает "умения, техники и много чего еще".

"Армия воюет так, как она умеет. Современная армия, в принципе, прошла через Сирию. И взятие городов – не вопрос тактического ядерного оружия. Для того, чтобы захватить Украину, российской армии сегодня первое – не хватает умения, техники, возможностей, духа и много чего еще. Но если бы было желание это сделать у кого-то – ну, скажем, у руководства российской армии, – то они могли бы сделать это так, как умеют. Так, как они делали это в Сирии. Это обрушение домов, то есть для этого надо сравнять с землей. На это, если даже Путин готов к этому, армия не пойдет, генералы не пойдут. Я уверен на 100%. Между Шойгу и генералами, которые реально руководят армией, расстояние гораздо больше, чем между Шойгу за столом с Путиным", – сказал он.

По мнению Пугачева, российская армия не будет "полировать" украинские города.

"Мы видим, что захват Украины захлебнулся. Это видят все, это видит весь мир. Поддержка Украины настолько велика и санкции настолько велики против России, что они меняют настроение внутри России, это очень важно, меняют настроение всех людей, всех жителей России. Вот это само важное – тандем силы духа украинского народа и мощь давления на Россию, которая реально ощущается на жизни граждан России. Все, что армия может сделать, она уже сделала. Ничего такого похожего на Сирию, Алеппо не произойдет", – добавил бизнесмен.

Он сказал, что российские военнослужащие не ожидали, что "их так встретят" в Украине.

"Все самое страшное, что они могли сделать, они уже сделали", – резюмировал Пугачев.

ВИДЕО