"Мы готовились ко всему". Зеленский заявил, что Украина подготовила шесть сценариев обороны от вторжения РФ

По его словам, было разработано шесть различных планов обороны в зависимости от тактики российских сил.
"Тот ответ [на российское вторжение], который вы сегодня видите, то как работает наша армия, как она защищает... Думаю, вы прекрасно понимаете, что мы готовились ко всему. Но когда ты готовишься заранее, не обязательно готовить своего врага, чтобы он был готов к твоей реакции", – заявил Зеленский.
Западные лидеры предупреждали об угрозе российского вторжения за несколько недель до его начала. Однако украинские власти, в том числе Зеленский, публично говорили, что не видят признаков подготовке РФ к скорому нападению.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.