"Мы готовились ко всему". Зеленский заявил, что Украина подготовила шесть сценариев обороны от вторжения РФ

Зеленский: Когда ты готовишься заранее, не обязательно готовить своего врага к твоей реакции Фото предоставлено пресс-службой Офиса президента Украины

По его словам, было разработано шесть различных планов обороны в зависимости от тактики российских сил.

"Тот ответ [на российское вторжение], который вы сегодня видите, то как работает наша армия, как она защищает... Думаю, вы прекрасно понимаете, что мы готовились ко всему. Но когда ты готовишься заранее, не обязательно готовить своего врага, чтобы он был готов к твоей реакции", – заявил Зеленский.

Западные лидеры предупреждали об угрозе российского вторжения за несколько недель до его начала. Однако украинские власти, в том числе Зеленский, публично говорили, что не видят признаков подготовке РФ к скорому нападению.