Крупнейшие контейнерные компании мира остановили прием заявок на доставки в Россию

В заявлении MSC отмечается, что решение вступит в силу немедленно. При этом компания продолжит обрабатывать заказы на товары первой необходимости, такие как продовольствие, медицинские товары и гуманитарные грузы.

"Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций, новые бронирования Maersk в Россию и из России будут временно приостановлены, за исключением продуктов питания, медицинских и гуманитарных товаров", – сказано в заявлении датской компании.

CMA-CGM сообщила, что останавливает все перевозки в Россию и из нее "с сегодняшнего дня и до дальнейшего уведомления".