Необоснованное повышение цен в Украине в военное время следует приравнивать к мародерству – БЭБ

"Бюро экономической безопасности будет отслеживать случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, услуги и товары. [...] Такие действия отдельных бизнесменов на время военного положения следует приравнивать к мародерству. А после победы украинского народа следует рассматривать как экономическое преступление", – говорится в сообщении.
В бюро призвали граждан информировать о подобных случаях.
"БЭБ будет оперативно информировать территориальную оборону и фиксировать их для дальнейшей проработки в мирные времена", – отметили в правительстве.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил в эфире телемарафона, что нарушителей установленного на период военного времени государственного регулирования цен на продукты питания базового пакета "будут привлекать к юридической ответственности", пишет 1 марта УНИАН.
По его словам, в Украину движутся более 300 гуманитарных эшелонов с помощью, и социально незащищенные слои населения будут обеспечены продуктовыми наборами.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Российские оккупанты пытаются захватить такие крупные города Украины, как Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, Мариуполь.
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.