Необоснованное повышение цен в Украине в военное время следует приравнивать к мародерству – БЭБ

Ответственность за спекуляции может быть юридической, предупредил Лещенко Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Бюро экономической безопасности будет отслеживать случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, услуги и товары. [...] Такие действия отдельных бизнесменов на время военного положения следует приравнивать к мародерству. А после победы украинского народа следует рассматривать как экономическое преступление", – говорится в сообщении.

В бюро призвали граждан информировать о подобных случаях.

"БЭБ будет оперативно информировать территориальную оборону и фиксировать их для дальнейшей проработки в мирные времена", – отметили в правительстве.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил в эфире телемарафона, что нарушителей установленного на период военного времени государственного регулирования цен на продукты питания базового пакета "будут привлекать к юридической ответственности", пишет 1 марта УНИАН.

По его словам, в Украину движутся более 300 гуманитарных эшелонов с помощью, и социально незащищенные слои населения будут обеспечены продуктовыми наборами.