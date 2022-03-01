В результате удара по Мариуполю погиб по меньшей мере один человек, ранены трое

"Разрушения получили несколько домов и школа №16. Кроме того, под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилой сектор Левобережного района, а также территория КП "Коммунальщик", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что около 17:30 начались новые обстрелы города.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным местных властей, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Жертвами российской агрессии по информации на 28 февраля стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек. При этом минобороны РФ утверждает, что якобы наносит точечные удары по военным объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.