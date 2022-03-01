Миллиардер Буткевич и боксер Усик – россиянам: "Очнитесь, лупоглазые! Люд умирает, детей убивают, людям отрывает ноги... Вы что, лунатики?!"

Буткевич: Где все герои, которые хотели на Крым идти? Где ОПЗЖ? Пусть выходят, петухи, из бункеров и защищают свою страну! Фото предоставлено Геннадием Буткевичем

– Вы остались в Киеве. Чем занимаетесь сейчас?

Усик: Мы – группа украинцев, которые помогают другим людям найти убежище, жилье, помогаем с продуктами и лекарствами, делаем все, что только необходимо для поддержки украинцев. Члены наших семей, жены и дети тоже в Киеве.

Буткевич: Только они в убежище ночуют, а мы – нет. Моя дочь активно участвует в волонтерской деятельности, помогает людям всем, чем только может: найти кров, медикаменты и еду.

Усик: Мы помогаем не только киевлянам. В столицу из других городов, где были бомбежки, съехались люди в поисках убежища. Мы их расселяем. Кто-то живет дома в подвалах, кому-то нашли принимающие семьи. Никого не оставили без внимания.

– Какова сейчас обстановка и как настроены люди, что думают о наступлении россиян?

Буткевич: Мы настроены по-боевому. Мы находимся в Киевской области. Выделена территория, за которую мы отвечаем. И здесь никто не пройдет. Есть руководитель нашего сектора. Мы не берем на себя руководящие функции. Мы – рядовые члены общества, которые выполняют задачи. У нас каждый день совещания.

Усик: Люди в Киеве настроены защищать свой дом, настроены решительно. Не надо к нам идти, не надо нас защищать от кого-то. Мы между собой сами разберемся. Мы вас не звали. Езжайте домой.

Буткевич: Как тому кораблю, сказали? Иди на х...й! Вот так у нас люди говорят россиянам.

– Сейчас для всех трудное время. Чтобы вы хотели бы сказать сегодня киевлянам?

Усик: Хочу призвать людей объединяться и не шмалять друг по другу. Не надо геройствовать. Станьте исполнителями. У нас есть руководители, которые говорят, что делать, и их указания надо исполнять. Нужно сейчас защищать мирное население, которое находится под обстрелами, под ракетными ударами. Люди, объединяйтесь, не гоните друг на друга, не шмаляйте без разбора! А мародеры пусть знают, что это пособничество врагу.

Буткевич: Хочу сказать, что восхищен нашим президентом и желаю, чтобы все госчиновники, которые находятся рядом с ним, брали с него пример и были такими же крепкими мужиками.

– Сейчас в России и Беларуси многие люди верят, что никто не нападает на гражданских и жилые дома в Украине, а россияне уничтожают только военные объекты. Что бы вы ответили этим людям?

Усик: Пусть они наденут очки или поменяют свои слепые линзы. Они, наверное, думают, что в украинских городах в центре страны – в Харькове, Каховке, Херсоне, Мариуполе – только военные прячутся по домам. Очнитесь, откройте свои глаза лупоглазые! Люд умирает, детей убивают, людям отрывает ноги... Какие на хрен военные базы? Вы что, лунатики?!

А еще хочу позвонить в колокольчик и спросить: где все те герои, которые хотели на Крым идти? Где ОПЗЖ? Пусть выходят, петухи, из бункеров и защищают свою страну!

Буткевич: Да, мы на эмоциях. Когда дети и жены бегут в подвал – это тяжело. Но мы не отступим. Это наш дом.